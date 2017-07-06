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06 Temmuz 2017 16:19

Kırıkkale’de narkotik göz açtırmıyor

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehrin belli noktalarında düzenlediği uygulamalarda 2 kişinin üzerinde esrar ele geçirildi.

Kırıkkale’de narkotik göz açtırmıyor

06 Temmuz 2017 16:19


Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele ve toplum huzuru adına şehirde belli notalarda kontrol uygulamaları düzenledi. Uygulamalarda şüpheli gördüğü kişiler ve araçlar üzerinde sorgulama ve aramalar yapan polis ekipleri, edinilen bilgiye göre aramalar sırasında 2 kişi üzerinde bir miktar ele geçirdi. Toplamda 21 iş yeri, 189 araç ve 253 kişinin kontrol edildiği uygulama, Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Çetin’in kontrolü altında gerçekleşti.


50 polisin katıldığı uygulamada narkotik köpekleri Ares ve Leydi de iş başındaydı.




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