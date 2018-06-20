Kırıkkale’de ‘Öğrenme Şenlikleri’

Eski valilik binası bahçesinde gerçekleştirilen Öğrenme Şenlikleri programına Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, İl Genel Meclis Üyesi Murat Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, kurum amirleri, Halk Eğitim Merkezi kursiyer ve usta öğreticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Haktankaçmaz ve beraberindeki heyet tarafından ilk olarak öğrenme şenliklerinin açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası Vali Haktankaçmaz ve davetliler, İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyer ve usta öğreticileri tarafından yapılan ebru çalışmasından halı dokumaya, çeyizlik eşyalardan, ahşap el işleri yapımına kadar kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru eserleri inceleyerek, stantları tek tek gezip eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Stantların gezilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, “Bugün burada el emeği göz nuru ürünler var. Hakikaten kadınlarımız, gençlerimiz Halk Eğitim Müdürlüğümüzün ilçelerimizde olsun, merkezde olsun açtığı kurslarda, sabırla işlenmiş, tek tek dokunmuş ve yapılmış eserleri gördük. Ben, hem kurslarımıza katılıp kendi el becerilerini geliştiren bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyor, hem de kursların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Davul ve zurna eşliğinde halk oyunları ekibinin gösterisiyle son bulan sergi 3 gün devam edecek.