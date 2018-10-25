Kırıkkale'de organik tarım standı açıldı

Kırıkkale Tüketici Tanıtım etkinlikleri kapsamında "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla organik ürünlerin sergilendiği standın açılışı gerçekleşti.

Açılışa Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Organik Tarım Bölümü öğrencileri, teknik personeller ve vatandaşlar katıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara personeller tarafından organik ürünün doğaya katkıları anlatıldı. Organik ürün alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilirken, tüketicilere, Tarım ve Orman Bakanlığı sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

Organik tarım konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi, tüketim alışkanlıklarının organik ürünlere yöneltilip organik ürünlere olan talebin artırılması amaçlanıyor. Gelen talep doğrultusunda organik ürünler, konvansiyonel ürünlerle hem fiyat yönünden rekabet edecek hem de güvenilir gıda olarak daha cazip hale gelmesi sağlanıyor.

Organik ürünlerin tanıtıldığı standın açılışında bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, ilin organik ve doğal ürünleriyle yükselen bir trend içerisinde olduğunu belirtti. Yılmaz, organik tarımın doğanın hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengesini yeniden kurmaya yönelik bir üretim modeli olduğunu, gübre ve ilaçlara yer verilmeyen organik tarımda; biyolojik mücadele yöntemiyle mahsulde verimi düşüren hastalık ve zararları kontrol altında tutan, insana ve çevreye dost sistemleri içerdiğini söyleyerek organik tarımın faydalarından bahsetti.