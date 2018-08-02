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02 Ağustos 2018 22:59

Kırıkkale’de otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

02 Ağustos 2018 22:59


Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu Delice ilçesi Büyük Yağlı rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serpil G. idaresindeki EM65858 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada, otomobilin sürücüsü ile Mehmet G., Gülşen Ö., Özlem G. ve Mihrali Ö. yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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