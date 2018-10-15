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Kırıkkale'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Y. idaresindeki 06 HVB 77 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Ümmügülsüm Şahin'e (67) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şahin'i 112 Acil Servis ekipleri Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Yapılan bütün müdahaleye rağmen Ümmügülsüm Şahin hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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