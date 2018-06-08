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08 Haziran 2018 01:49

Kırıkkale’de pompalı tüfekle saldırı: 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Kırıkkale’de pompalı tüfekle saldırı: 6 kişi yaralandı

08 Haziran 2018 01:49

Saldırıda dükkânda bulunan 6 kişi yaralandı Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle kahvehane önüne gelen şüpheli A.M.V isimli kişi elindeki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş etti. Kahvehanedeki kişilerden A.C., T.K., A.K.K., A.A., Z.B. ve M.Ç’ye saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde kovan buldu.


Elinde tüfekle kaçan şüpheli A.M.V’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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