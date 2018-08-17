Kırıkkale’de protokol, şehitleri unutmadı

Kırıkkale Şehitliğinde düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dualar edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, mezarlara karanfil bıraktı ve şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, “Kurban Bayramı öncesinde mukaddes mekânı ziyaret edip şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktık. Şehit ailelerimizle bir araya geldik. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ebediyete göç etmiş olanlara da Rabb’imden rahmet diliyorum. Bizler şehitlerimizi unutmadığımız müddetçe, bu bayrak dalgalanmaya devam edecek, bu vatan toprağı kıyamete kadar bu aziz milletin yurdu olmaya devam edecektir” dedi.