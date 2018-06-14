Kırıkkale’de Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ve Kırıkkale belediye Başkanı Mehmet Saygılı il protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Şehitlik ziyaretine Vali Haktankaçmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Alb. İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adayı Salim Özdemir, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehitlikteki tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından okunan dua ile başladı. Duygulu anların yaşandığı şehitlikte bazı mezarların yanında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı, şehit ailelerinin bayramını kutlayarak bir taleplerinin olup, olmadıklarını sordu.

Şehitlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, ”Ramazan Bayramı arifesinde ilk olarak şehitlerimizi ziyaret ettik, şehit yakınlarımızla beraber olduk. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kırıkkale’de Ramazan’ı huzurlu bir şekilde geçirdik. Ramazan Bayramı süresince de gerek güvenlik bakımından gerekse trafik bakımından tedbirler alındı. İnşallah bayramı da tüm vatandaşlarımız aileleri ile birlikte huzurlu bir şekilde geçirecekler. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize yine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Hepinizin bayramını ve sizler vesilesiyle bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.