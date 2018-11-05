Kırıkkale'de sağlık personeline Travma Resüsitasyon Kursu

19 kursiyer başa eğitimini başarı ile tamamladı.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde daha etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması için Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli personele yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor. 4 gün süren eğitimler simülasyon maketleri eşliğinde gerçekleştirildi.

Eğitimde katılımcı kursiyerlere, Hasta Nakli, Çoklu Travma, Şok, Havayolu Yönetimi, Kafa Travması, Omurga Travması, Toraks Travması, Karın Travması, Pelvis Travması, Ekstremite Travmaları, Yanık/Donuklar, Gebelikte Travma, Pediatrik Travma, Geriatrik Travma, Afetlerde Tıbbi Yaklaşım ve Adli Olguların Değerlendirilmesi konuları teorik ve uygulamalı olarak verildi.

Eğitim kapsamında medikal bilgilerini güncellemek ve mesleki becerilerini artırılacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, ”Vatandaşımıza daha kaliteli bir acil sağlık hizmeti sunabilmenin amacında olduklarını hatırlatarak, eğitimlere ilimizde görev yapan tüm personelin katılımı sağlanıncaya kadar devam edileceğini söyledi. İlimizde on birincisi düzenlenen Travma Resüsitasyon Kursu 5 eğitmen ve 19 personelimizin kursiyer olarak katılımı ile başarı ile tamamlanmıştır” diye konuştu.