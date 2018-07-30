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30 Temmuz 2018 16:46

Kırıkkale’de ’Sıfır Atık Projesi’ başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Kırıkkale Belediyesi de uygulamaya başladı.

Kırıkkale’de ’Sıfır Atık Projesi’ başlatıldı

30 Temmuz 2018 16:46


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ Kırıkkale Belediyesinde uygulanmaya başlandı.


Kent Merkezinde projenin yaygınlaştırılması için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, "Çevremize duyarlılık ve bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Kırıkkalemiz için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılması gerekiyor. Farkındalık çalışmamızın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


Bakır, "Bu proje kapsamında geri dönüştürülebilen atıklar kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıklar olarak renklerine göre gruplandırılmıştır. Toplanan atıklar lisanslı firmalar tarafından tartılarak toplanması ve geri dönüşüm tesisine gönderilmesi suretiyle ekonomiye katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.




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