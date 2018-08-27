Kırıkkale’de “Sıla-i Rahim ve Âşık Serdai’yi Anma Günü” etkinlikleri

Etkinliğe Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Keskin Kaymakam Vekili Nur Sevinç Özbek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İbrahim Ayhan Vural, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Kırıkkale, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kahramanmaraş ve Aksaray’dan çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile devam etti. Şenliğin devamında protokol konuşmaları gerçekleşti.

Bugün, bizi biz yapan Anadolu’yu Türk yapan değerleri yaşatmak için bir araya geldiklerini ifade eden Vali Haktankaçmaz, “Anadolu’da 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapısı Türklere açıldığı zaman; Türk Boyları, atalarımız akın akın Anadolu’nun dört bir yanına dağıldılar. Dulkadiroğulları da bu boylardan birisiydi ve bugünde farklı illerde varlığını devam ettiriyorlar. Bu tür etkinliklerinin öneminin, bu değerlerin unutulmamasını sağlamak, bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza, genç nesillerimize aktarmaktır” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından etkinlik, mehteran gösterisi ve yerel sanatçıların konserleriyle devam etti.