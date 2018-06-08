Kırıkkale’de silahlı kavga güvenlik kamerasında

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi’nde ekmek fırını işleten R.B. ile N.A. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Hüseyin B. bacağından silahla vurularak, Ramazan B., N.A. ve B.A. da darp edilerek yaralandı.

Olay anında zanlının, oturan bir kişinin başına silah doğrultması, kabza ile vurması, sopaların kullanıldığı arbede, silah sesleri ve çığlıklar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.