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Kırıkkale'de sportif yetenek taramasının 2. etabı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin 2.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin 2. etabı Kırıkkale'de başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşan uygulanan projede, öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi 9 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilecek. 9 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak taramada yetenekli öğrenciler tespit edilecek.


Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin Türk spor tarihinin en büyük alt yapı projelerinden biri olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sportif Yetenek Taraması, merkez ve ilçelerde ilkokul 3. sınıfa giden öğrencilere uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz eşliğinde yapılmaya devam edilecektir. Bilindiği üzere projenin 1. etabında 52 okuldan 2 bin 227 öğrencimiz taramadan geçti. 2. dönem hedef sayımız ilkokul 3. sınıfta okuyan 77 okuldan 3 bin öğrencimizi taramadan geçirmek olacaktır. Taramada görevli olan tüm herkese başarılar diliyorum" dedi.

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