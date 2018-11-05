Kırıkkale'de “Tatilde de Okuyoruz" yarışmasında öğrencilere ödül

Okumanın pek çok faydasının olduğunun altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Okumak, sizi rahatlatır, anlama kabiliyetinizi artırır, zekanızı geliştirir, ifade yeteneğinizi geliştirir, çeşitli bilgiler kazanırsınız, hafızanız güçlenir, analitik düşünce yetenekleriniz gelişir, daha iyi yazarsınız, kişisel ilişkilerinizde pozitif etkileri olur, yaratıcı zekanız gelişir. Tüm bu kazanımlar sayesinde öncelikle ülkemizi, sonrasında ise dünyamızı geliştirerek insanlara faydalı olursunuz.” dedi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edilmesinin ardından tören sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Kılıç, yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.