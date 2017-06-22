Kırıkkale’de tatlı telaş

Yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Kırıkkale halkı çarşı ve pazarlarda alışverişe başladı. Alışveriş yapan insanların önceliği bayramların vazgeçilmezi olan şeker ve şerbetli tatlılar oldu. Bayram alışverişi telaşındaki Kırıkkaleliler tatlıcı esnafının yüzünü güldürdü. Bu bayramda Kırıkkaleliler, şeker tercihinde daha çok çikolatalı ürünleri tercih ederken şerbetli tatlılardan da fıstıklı baklavayı tercih etti.

Bayram şekeri alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan 40 senelik tecrübeli esnaf Halil Başpınar, vatandaşların çok ucuz görünen ürünlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti. Başpınar, “Özellikle karışık diye tabir edilen ürünleri alırken dikkatli olmak gerekli. Kötü zihniyetli kişiler bu ürünlerin içine kalitesiz ve sağlığa zararlı ürünler katabilir bunları kontrol edin ve kesinlikle aldığınız ürünü kendiniz tartın” ifadelerini kullandı.

Şerbetli tatlı satışı yapan Himmet Çalışkan ise iyi ürünlerin parlak ve çıtır olduğuna dikkat çekti. Sağlığı zararlı olan glikoz şurubunu kendilerinin kesinlikle kullanmadıklarını ifade eden Çalışkan, bunun anlaşılmasının basit olduğunu glikoz şurubu kullanılan ürünün boğazı yaktığını ve bu ürünlerde bir iki lokmadan fazlasını insanın tüketemediğinin altını çizdi. Aynı zamanda normal şeker kullanılan ürünün şekerlendiğini ve glikoz şurubu kullanılan üründe şekerlenmenin çok geç görüldüğünü belirtti.

Kırıkkale genelinde bayram şekerlerinin fiyatları ise 15 liradan başlayarak 30 lira civarına kadar değişebiliyor. Şerbetli tatlılarda ise 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor.