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07 Haziran 2018 16:21

Kırıkkale’de TOKİ evlerinin tamamı emeklilerin

Kırıkkale’de Toplu Konut İdari (TOKİ) tarafından yapımı devam eden ve 39 bloktan oluşan toplam 927 hanenin tamamının emeklilere tahsisinin yapıldığı bildirildi.

Kırıkkale’de TOKİ evlerinin tamamı emeklilerin

07 Haziran 2018 16:21


Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) girişimleri ve şehirdeki yöneticilerin çabalarıyla şehre kazandırılan projenin çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale kent merkezindeki Yuva Mahallesi’nde Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adaylarından Ramazan Can, Bayram Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan, Emekliler Derneği Başkanı (TÜED) Kırıkkale Şubesi Başkanı Zekeriya Aytekin ve partililer bir araya gelerek basın açıklamasında bulundular.


Türkiye Emekliler Derneği’nin altın projesi olan evsiz emekliye ev projesi Kırıkkale’de başladığını ifade eden TÜED Kırıkkale Şubesi Başkanı Zekeriya Aytekin, “Türkiye’deki tüm projeler başlamış durumda bu proje başlamadan önce 2015 yılında, bu proje yapılırken bir arsa lazımdı, belediyeye, valiliğe ve çevre belediyelere müracaatlarımızı dernek olarak yaptık. Çevre belediyelerden herhangi bir cevap alamadık amma Kırıkkale Belediyesi ve Belediye Başkanımız 15 gün içerisinde bize bir cevap verdi. 120 dönüm yeri bize tahsis etti. Bu 120 dönüm yer, tahsis edildikten sonra en kısa zaman da TOKİ’ye bildirdik. Bakanlıktan tescilini yaptırdık ve ihale aşamasına geldi. İşte burası çok önemliydi hızlandırmak için Milletvekillerimiz başta Ramazan Can ve diğer milletvekillerimiz olmak üzere hızlandırmak için Meclise gittik. Mecliste, TOKİ’den randevu aldık. Özellikle TOKİ standartlarında yapılan evlerin yüzde 25’i emekliye tahsis deniliyordu. Nedenini ısrar etmem milletvekillerimizin de bastırması üzerine evlerin tamamı emekliye yansıtıldı. Sözünü aldık. Orada düşük taksit, uzun zaman dilimi içerisinde evlerin geçen Kasım ayı içerisinde ihalesi yapıldı. 39 blok ve 927 hane olacak yapılan evler. Bu evlerin 701 tanesi 2+1, 226 tanesi de 3+1 olmak kaydıyla yapılacak” diye konuştu.


Kırıkkale bir emekli şehri olduğunu belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Kırıkkale’de hepimizin ailesinde bir emekli var. Bu Türkiye’de ilk başlangıcı da Kırıkkale tarafından yapılmıştır, müracaat edilmiştir. Çok şükür milletvekillerimizle derneğimizle tüm siyasilerimizle gerçek bir birliktelik göstererek el ele tutuştuk bugün bu eser ortaya çıktı. Ben bugün çok seviniyorum. Hoşuma gidiyor. Belki Kırıkkale’deki en hızlı giden inşaat, inşallah emeklilerimiz buradan ev sahibi olduktan sonra talep artarsa hep düşüncemiz bu projeyi büyültebiliriz” ifadelerini kullandı.


Kırıkkale’de yaklaşık 60 bin civarında emeklinin olduğunu söyleyen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Emeklilerimiz bizim ağabeylerimiz, babalarımız büyüklerimiz onlarla her daim ilişkilerimiz çok iyidir. Bu ilişkilerin iyi olmasının nedeni de burada yapılan TOKİ’dir. Bizim şehrimizdeki birlik beraberliği en güzel göstergesinden bir tanesidir. AK Parti’nin toplu konutla ilgili olarak Türkiye’de yapmış olduğu hizmetler ortada. Burada da çok başarılı bir çalışma var ve diyoruz ki yaparsa yine AK Parti yapar” şeklinde konuştu.


AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adayı Ramazan Can ise, “Ben gerçekten duygulandım, gururlandım. Kırıkkale’de birlik ve beraberliğin neleri yapabileceğinin bir göstergesi bu. Sağ olsun Emekliler Dernek Başkanımız, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız STK’lar ve milletvekilleri dayanışmasıyla nelerin ortaya çıktığını görüyoruz” diye konuştu.




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