Kırıkkale’de trafik kazaları: 5 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 6 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bağdat Köprüsü’nde ise ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 SF 108 plakalı tır, yan yattı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri kazada yaralanan tır sürücüsü ile diğer kazada yaralanan Yusuf E., Tuğba E., Ekif E. ve Burcu Ç.’yi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.