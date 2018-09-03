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03 Eylül 2018 19:19

Kırıkkale’de trafik kazaları: 8 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de trafik kazaları: 8 yaralı

03 Eylül 2018 19:19


İlk kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatmagül Ahmetoğlu idaresindeki 07 SD 317 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Fatmagül Ahmetoğlu (24) ile Hatice Ahmetoğlu (58) yaralandı.


Diğer kaza ise Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Halil Yakut (44) idaresindeki 55 RG 025 plakalı otomobil, Mustafa Demir idaresindeki 06 BAV 188 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 RG 025 plakalı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Halil Yakut ile Nesime Yakut (13), İlhan Gökhan (49), Pembe Gökhan (52), Ahmet Yusuf Yakut (9) ve Alev Yakut (37), 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İlhan Gökhan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.




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