Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Bozyıl (43) idaresindeki 66 DY 371 plakalı otomobil, Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, şarampoldeki su kanalına yuvarlandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Yılmaz Bozyıl kaldırıldığı Keskin İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin içinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan sürücünün eşi Zeynep (42) ile çocukları Vahdet Eren (16), Elif Yaren (12) ve Emir Kağan Bozyıl (7), 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.