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27 Haziran 2017 10:05

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

27 Haziran 2017 10:05


Kaza, saat 23.30 sularında Samsun yolu mevkii Aşağı Mahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 DU 715 plakalı otomobil ile 45 DU 802 plakalı iki otomobil hatalı sollama sebebiyle çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kırıkkale Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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