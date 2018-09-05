Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 17:05

Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atarak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı

05 Eylül 2018 17:05


Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 44’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati D. (55) yönetimindeki 26 UK 871 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.


Ters dönen otomobilin içerisindeki sürücü Necati D. (52) ile araçtaki Suna Ö. (42), Şehriye D. (54) ve Kağan D. (19) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç