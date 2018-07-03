Kırıkkale’de Ümmül Kurâ Camii’nin temeli atıldı

Kırıkkale Tepebaşı Mahallesi’nde düzenlenen temel atma töreni Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, camilerin sadece ibadet yapılıp daha sonra kapısının kilitlendiği bir yer olmadığına dikkat çekerek, camilerin yaşayan bir mekân, hayırlı işlerin görüşüldüğü ve değerlendirildiği bir yer olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özellikle son dönemdeki çalışmalarla camilerin bu unutulmaya yüz tutmuş hüviyetini ortaya çıkarmak için çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Vali Haktankaçmaz, “Bütün camilerimiz adeta bir yaşam merkezi. Bir tarafında eğitim alan çocuklarımız, kadınlarımız, diğer tarafında da çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir mekân. Burada yeniden yapılacak camimiz de hem bu misyonu yerine getirecek, hem de mimarisi itibariyle, fiziki yapısı itibariyle mahallemizin cazibe merkezi olacak” dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, caminin mahalleye çok şey katacağına inandığını ifade etti. Caminin yapımını üstlenen hayırsever vatandaşa teşekkür eden başkan Saygılı, camilerin vatandaşların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “İyi niyetle, samimiyetle, gayretle yola çıkılan her iş sonuca mutlaka varacaktır. İnşaat en kısa sürede bitirilecektir. Bizde Kırıkkale Belediyesi olarak gereken bütün desteği vereceğiz. Camiler sadece namaz kılınıp dua edildiği bir yer değildir. Ayrıca toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlandığı yerlerdir” dedi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın okuduğu dualar eşliğinde Vali Haktankaçmaz, Başkan Saygılı ve protokol üyeleri temele ilk harcı attı. Caminin yapımını üstlenen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından yaptırılacak Ümmül Kurâ Camii’nin Kadir Gecesi’ne denk gelen 31 Mayıs 2019 tarihinde ibadete açılması hedefleniyor.