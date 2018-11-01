Kırıkkale'de üniversiteli gençler fidan dikti

Kırıkkale'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen geleneksel fidan dikme etkinliğinde üniversiteli gençler 400 fidanı toprakla buluşturdu.

Her yıl geleneksel olarak fidan dikme etkinliği gerçekleştirildiğini ifade eden KYK İl Müdürü Haluk Karahan, “Bu etkinlikle hem öğrencilerimize çevre bilinci kazandırıyoruz hem de doğaya yeni fidanlar dikiyoruz. İlerleyen zamanlarda da bu etkinliğe süreklilik kazandırarak KYK Ormanı'nı ağaçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürü Alper Çimen ise, “Kırıkkale Orman İşletme olarak gurur duyduğumuz bir etkinlik oldu. Öğrencilerin fidan dikimi konusunda bu kadar istekli ve coşkulu olması bizleri hem sevindirdi hem duygulandırdı” şeklinde konuştu.

KYK Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe kurum personelleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonrası öğrencilere ekmek arası sucuk ikram edildi.