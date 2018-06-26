Kırıkkale’de üst geçitte intihar girişimi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Erenler Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan üst geçide çıkan Hasan S. (42) isimli vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Durumunu fark eden vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri önce yolu geliş ve gidiş olmak üzere kapattı, ardından Hasan S. ile bir süre sohbet edip onu ikna etmeye çalıştı. Bu arada adamın akli dengesinin bozuk olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri adamın atlama riskine karşı önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polis konuşma esnasında şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanıp onu yakaladı ve yukarı çekerek intihar etmesini önledi. İtfaiye aracının merdiveni ile aşağıya indirilen adam, ifadesi alınması üzere polis karakoluna götürüldü. Hasan S.’nin hangi sebepten dolayı intihar etmek istediği konusunda bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.