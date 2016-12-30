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30 Aralık 2016 17:49

Kırıkkale’de uygulamalı din dersi eğitimi

Kırıkkale’de uygulamalı din dersi eğitimi

30 Aralık 2016 17:49

Kırıkkale’de faaliyet gösteren özel okul Türkiye’de bir ilke imza attı. Öğrencileri ikinci ünite din dersleri kapsamında Kırıkkale kent merkezinde bulunan Nur Camii’ne getiren okul yöneticileri öğrencilerin, namaz ibadeti derslerini uygulamalı ve yerinde almasına imkan sağladı.
" Camide uygulamalı ders gördüler"
Kırıkkale’de faaliyet gösteren DEK koleji, 6. sınıf öğrencilerini ikinci ünite namaz ibadeti dersleri kapsamında merkez Nur camiine getirerek Türkiye’de bir ilke imza attı. Camii ziyaretinde öğrencilerin namaz ibadeti derslerini uygulamalı olarak almasına imkan sağlayan okul yöneticileri uygulamalı din dersleri kapsamında bir ilke imza atarken öğrencilere dini konular üzerine Camii imamları ve müezzinleri bilgi verdi.
Uygulamaya ilişkih olarak bilgi veren Okul kurucu müdürü Taki Kaplan, “Çocuklarımızın dini eğitimi ve islamiyeti yerinde ve mekanında öğrenmesi için en güzel adres olarak biz Camii ve din görevlilerinizi görüyoruz. Bu bakımdan 6. Sınıf öğrencilerimizin ikinci ünite namaz ibadeti dersinin bir bölümünü camii ortamında bizzat din görevlilerimiz tarafından, din adamlarımız aracılığı ile öğretilmesi temek gayemizdir” dedi.
Kırıkkale Müftülüğü ile Nur cami yönetim ve din görevlilerine teşekkür eden Taki Kaplan, "Veliler ve çocukların dini eğitimini asıl mekânında görmenin hazzını yaşadıklarını ve dönüş sonrasında kendilerinin ve öğrencilerinin memnuniyetlerini dile getirdiklerini bildirdiler. Yerinde ve mekanında hayata geçen namaz ibadeti projesi Türkiye’ye örnek teşkil etmesi bakımından büyük anlam kazanıyor." şeklinde konuştu.



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