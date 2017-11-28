Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan ikametinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.Ş’nin evine akşam saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda E.Ş. ve E.Ş.’ye uyuşturucu madde kullanıcılarını yönlendirdiği değerlendirilen H.R.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası H.R.B. savcılık kararı ile serbest bırakılırken, E.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.