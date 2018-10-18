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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı takip sonrasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen Ş.G. isimli şahsın evinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde yaptığı aramalar sırasında kağıtlara sarılı bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve eroin maddesi, ayrıca uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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