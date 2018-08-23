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23 Ağustos 2018 11:35

Kırıkkale’de yangın

Kırıkkale’de otlukta başlayan yangın bağ ve bahçeye sıçradı.

Kırıkkale’de yangın

23 Ağustos 2018 11:35

Arazide bulunan 2 ev yanmaktan kurtarıldı.


Yangın, Kırıkkale’de Kaletepe Mahallesi su deposu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otlukta başlayan yangın bir anda büyüyerek bağ ve bahçeye sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kırıkkale Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri yapıldı.


Yangında yaklaşık 10 dönümlük bağ ve bahçe zarar gördü.




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