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28 Haziran 2018 23:49

Kırıkkale’de yangında 6 kişi dumandan zehirlendi

Kırıkkale’de 5 katlı apartmanda çıkan yangında aralarında bir itfaiye çavuşunun da bulunduğu 6 kişi dumandan zehirlendi.

Kırıkkale’de yangında 6 kişi dumandan zehirlendi

28 Haziran 2018 23:49


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında apartmanın içini ve çevreyi duman kapladı. Dumana maruz kalan apartmanın bodrum katında oturan Ünal Atalay (16), Gökhan Şanlı (23), Yusuf Atalay (38), Mehtap Meriç (30) ve 1 yaşındaki Miras Efsa Meriç dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından dumandan zehirlenen kişiler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen itfaiye çavuşu Tuncay Sancar’a da sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. Apartman sakinleri aşırı dumana rağmen apartmanın bodrum katında yaşayan kedilerini aradı. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Yangında bir piknik tüpüne de patlamadan görevliler müdahale etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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