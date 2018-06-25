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25 Haziran 2018 21:54

Kırıkkale’de yaz spor kursları kayıtları başladı

Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor kursları için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kayıt almaya başladı.

Kırıkkale’de yaz spor kursları kayıtları başladı

25 Haziran 2018 21:54


Çocukların ve gençlerin yaz döneminde spora yönlendirilmelerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkısı çok büyük olacağını ifade eden Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlü Yasin Özdemir, “Mükemmel bir fırsat olan yaz spor okullarımız binlerce çocuğumuza hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için ülkemizde bütün illerde olduğu gibi ilimizde de bu yıl engelli kardeşlerimiz de dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan yaz spor okullarından 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz yüzme dışında bütün kurslarımızdan ücretsiz olarak faydalanacaktır. Velilerimizden istediğimiz çocuklarımıza kayıt yaptırma konusunda öncülük edip sporu sevdirerek kendilerini sevdikleri spor branşında kanıtlamalarına imkan sağlayıp ders ve sınav yoğunluğunu unutturalım. Ayrıca Kur’an kurslarına giden çocuklar için de İl Müftülüğü ile görüştüklerini ve bu çocukların da yaz spor okullarından en iyi şekilde faydalanmaları sağlanacak” dedi.




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