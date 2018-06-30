Kırıkkale’de YKS maratonu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde Kırıkkale’de sınava girecek olan 13 bin 200 üniversite adayı, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı. Sınav merkezine kimliksiz gelen adaylar sınava alınmadı. Ailesiyle sınavın yapılacağı okula gelen bir aday, "Hakkımızda hayırlısı olsun, çok çalışmadım. Keşke çok çalışsaydım. Pişmanım, olmazsa da seneye olur inşallah" dedi.

Çocuğu sınava gireceği için heyecanlı olan bir baba ise, “Çocuğum 3 yıldan beri çok çalıyor. İnşallah Allah’ımın yardımıyla da iyi puan alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Sınav merkezilerinin önünde bekleyen aileler ise çocukları için Kur’an okuyup dua etti. Üniversite adaylarının ter dökeceği sınav saat 10,15’te başladı.