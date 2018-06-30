Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:19

Kırıkkale’de YKS maratonu

Kırıkkale’de 13 bin 200 üniversite adayı hayalini gerçekleştirebilmek için sabah erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi.

Kırıkkale’de YKS maratonu

30 Haziran 2018 11:19


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde Kırıkkale’de sınava girecek olan 13 bin 200 üniversite adayı, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı. Sınav merkezine kimliksiz gelen adaylar sınava alınmadı. Ailesiyle sınavın yapılacağı okula gelen bir aday, "Hakkımızda hayırlısı olsun, çok çalışmadım. Keşke çok çalışsaydım. Pişmanım, olmazsa da seneye olur inşallah" dedi.


Çocuğu sınava gireceği için heyecanlı olan bir baba ise, “Çocuğum 3 yıldan beri çok çalıyor. İnşallah Allah’ımın yardımıyla da iyi puan alacağını düşünüyorum” diye konuştu.


Sınav merkezilerinin önünde bekleyen aileler ise çocukları için Kur’an okuyup dua etti. Üniversite adaylarının ter dökeceği sınav saat 10,15’te başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç