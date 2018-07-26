Kırıkkale’de zincirleme kaza: 1’i çocuk 11 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında MHP Kırıkkale il yönetimi kişiler ile Ankara Mamak Belediyesi aracının da karıştığı kazada 1’i çocuk, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Korkmaz idaresindeki 06 AV 9986 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara karayolunun 16. kilometresinde aynı yönde seyreden Mamak Belediyesine ait olduğu belirtilen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 MBB 91 plakalı otomobile çarptı. Ömer Yılmaz yönetimindeki 06 RTV 21 plakalı otomobil de önündeki Yavuz Selim Ayyıldız’ın kullandığı 05 AE 817 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan Döndü Polat (43), Ezgi Polat (17), Murat Kayış (38), Yusuf Gürsoy (36), Melek Korkmaz (37) ve Şeyma Korkmaz (5), Süleyman Gözütok (28), Sevil Çetinkaya (30), İsmail Hakkı Silleli (38), Musa Bulut (39) ve Ercan Tanrıbuyurdu (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.