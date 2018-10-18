Kırıkkale'den 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Ülkenin 2002 yılından sonra ekonomik ve siyasi istikrarı yanında fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde ettiğini ifade eden Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Ahmet Varlı, "Bilindiği gibi fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Ülkemiz 2002 yılından sonra ekonomik ve siyasi istikrarın yanında fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmış, artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemiştir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadelenin ne tek başına devletin ne kurumların ne bakanlıkların ne de başına özel sektörün yürütebileceği bir mesele olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu sorumluluk ve görev hepimizin" dedi.

Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda Enflasyonla Mücadele Programı'nın sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade eden ederek, yönetim kurulu üyelerinin bugünden itibaren sahada olarak tüm üyelerini ve şehrin fedakar esnaflarını ellerini taşın altına koyarak ülke ekonomisine sahip çıkmaya, kampanyaya destek vermeye çağıracaklarını sözlerine ekledi.