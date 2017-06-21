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21 Haziran 2017 23:56

Kırıkkaleli sporcular iftarda buluştu

Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği iftar programında sporcular ve aileleri birlikte oruç açtı.

Kırıkkaleli sporcular iftarda buluştu

21 Haziran 2017 23:56


Kırıkkale Başpınar Kapalı Stadyumu’nda bir araya gelen Kırıkkaleli sporcular ve aileleri beraber iftar yapmanın sevincini paylaştılar. Kırıkkale’nin genç sporcularını buluşturan iftar programı öncesi katılımcılara sanatçılar ilahiler okundu ve hafızlar tarafından Kur’an-ı kerim tilaveti yapıldı.


Düzenlenen iftar programı sonrası konuşan Rıfat Ünlü, “81 ilimizde olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Gençlik Merkezimize bağlı merkezlerde ‘Merkezimde Sen Varsın’ projesi kapsamında aslında bir Ramazan ikliminde amacımız bir araya gelmek. Bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının zaten fazlasıyla yaşayan kişilersiniz, hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.




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