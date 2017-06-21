Kırıkkaleliler bu tatilde Antalya’yı tercih ediyor

Kırıkkale’de bir seyahat acentesi müdürü olan Hakan Çorak, Ramazan Bayramı’nı tatil için fırsata döndüren vatandaşların geçen seneye oranla daha da arttığını ifade etti. Tatil için Kırıkkalelilerin genel olarak Akdeniz illerine ve özellikle Antalya’ya gitmeyi arzu ettiklerini dile getiren Çorak, “Bu seneki Ramazan Bayramı’nda bizden tatil talep edenlerin sayısında bir artış söz konusu. Umarım çok daha iyi sonuçlar olur ve turizmimiz bugünkünden daha canlı hale gelir. Özellikle iç turizmde geçen seneye oranla çok daha iyi noktalardayız. Bunun haricinde Kırıkkaleli vatandaşlarımız bize daha çok günü birlik tur talepleriyle geliyor. Bu taleplerinde de yoğun olarak Eskişehir ve Kapadokya’yı tercih ediyorlar. Biz düzenlenen bu turlarda vatandaşlarımıza özellikle kaçak turlardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü, bu turlar sigortasız ve hiçbir garantisi yok. Günü birlik bu kültür turlarını bizim gibi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne üye acentelerden almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Kırıkkalelilere tatil tercihlerine yönelik tavsiyelerde bulunan Hakan Çorak, “Öncelikle bir tatil paketini satın almadan önce vatandaş, nasıl bir hizmet alacağını çok iyi incelemeli. Kendisine neler sunuluyor bakmalı, bazen sırf cüzi bir miktar daha uygun diye denize çok uzak mesafelerdeki otelleri incelemeden tercih edilebiliyor. Özellikle kumsal çok önemli, burada da havuzlar var, mesele yüzmekse gidip orada da yüzülebilir, satın alırken otelin kumsalı iyi incelenmeli. Bu bakımdan ben bütün bu özellikleri dikkate alarak müşterilerime satış yaparım. Bir müşteri otele girdiği andan çıktığı ana kadar memnun olmalı. Allah’a şükür bugüne bu tarz bir şikâyet almadık. Tabii bu konuda da internet üzerinden yapılan satışlar konusunda dikkatli olunmalı, internet üzerinde sahte satışlar yapan dolandırıcılar çıkabiliyor. Tatil satın aldığınız sitenin, satış yapabilmek için gerekli izinleri alıp almadığını kontrol edin, emin olmadan satın almayın” şeklinde konuştu.