Kırıkkale'nin tuzu dünya sofralarında

Kırıkkale, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük tuz üretim tesisi için çalışmalara başladı. Üretilecek olan doğal kaynak tuzu yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilecek.

Türkiye'de son zamanlarda ekonomik sorunların yaşanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrısı üzerine bir iş adamı Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük doğal kaynak tuzu üretim tesisinin kurulması için çalışmalara başladı. Ayda 10 ile 15 bin ton ‘doğal kaynak tuzu' yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilecek. Dünya sofralarında yer alacak doğal kaynak tuzunu tansiyon, şeker ve kolesterol gibi hastalığı olan vatandaşlar rahatlıkla tüketebilecek.

Türkiye'nin ekonomisi için seferberlik ilan edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine seyirci kalamadıklarını ifade eden iş adamı Nihat Özpınar, "Bugün itibariyle şantiye çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Burada kaya tuzunu üreteceğiz inşallah. Endüstriyel, tekstil, gıda sanayi ağırlıkta da hedefimiz ihracat olacak. Allah nasip edersen aylık 2 bin ile 3 bin ton arası tuz elde etmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'nin ekonomisi için seferberlik ilan edildi. Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı. Bu çağrının üzerine seyirci kalamayız. Yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse aylık 10 ile 15 bin ton tuzu Kırıkkale'den buradaki ocağımızdan dünyanın 40 ülkesine göndermeyiz hedefliyoruz” dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise "Ekonomik kriz olduğu söylenilen bir dönemde elinin altına taşı koymaktan geri kalmadılar sağ olsunlar. Bu bölgede önemli bir yatırım. İnşallah buraya kurulacak fabrika ile birlikte Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en büyük tuz entegre tesisi olacak. Buradaki tuzun kalitesini anlattık. Nihayetinde ikna oldular inşallah bu yatırımı Kırıkkale'ye yapacaklar. İlk aşamada tesis kurulduğunda Kırıkkale'de bu bölgede 250 tane hemşehrimiz inşallah çalışacaklar. Tabii bu bölgenin Çerikli hem Delice hem Balışeyh bölgesi hatta Kırıkkale merkezden çalışacak hemşehrilerimize istihdama önemli bir katkı sağlayacak. Bu sadece tesis de çalışacak işçiler. Bunun dışında ilk başlangıçta yaklaşık 2 bin ton tuz ürettiğimiz zaman günlük ortalaması 100 tane tırın buradan sevkıyat yapması anlamına geliyor. Nakliye anlamında da bu bölgedeki hemşehrilerimiz nakliye yaparlarsa önemli bir gelir kapısı olacak. Bunun dışında yan tesisler ile birlikte Kırıkkale'de yaklaşık 600-700 tane ailenin geçimi için önemli bir nokta olacak. Bizim tuzumuz dünyanın en kaliteli tuzlarından bir tanesi. İnşallah burası Türkiye'deki en güzel tesislerden birisi olacak. Burada üretilen tuzlar dünyanın 40 ülkesine de sevkıyatı gerçekleşecek" diye konuştu.

Bu yatırımın bölgeye gelmesine vesile olan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen'e teşekkür eden Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, “Bizim bölgemizin en büyük sorunu istihdamı. İşsizlikten dolayı bölgemiz çok göç verdi. İnşallah bu galeri bu tuz ocağı burada başladıktan sonra Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin en büyük tuz ocaklarından bir tanesi olacak. İhracat yapılacak Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak" açıklamasında bulundu.