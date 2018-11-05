Kırıkkale'nin yeni valisi göreve başladı

Karşılamada Vali Vekili Emin Alıcı, Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı J.Alb.İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, valilik personeli, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler yer aldı.

Yöresel kıyafetli minik öğrencilerin çiçek takdim ettiği Vali Sezer, tören mangasını selamlamasının ardından, karşılamada bulunanlarla tek tek selamlaştı. Daha sonra valilik makamına geçen Sezer, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ifade ederek, yeni görevinin Kırıkkale ve kendisi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu ve bu dönemi hep birlikte yaşadığımızı belirten Sezer, elbetteki bir bütünün parçaları olarak bizlerin de bu yolculukta, bu dönüşümde, sorumluluklarımızın ve katkılarımızın olacağını söyledi.

Kırıkkale'nin, kendi dinamikleri ve seçeneklerinin olduğunu belirten Sezer, "Şunu çok iyi biliyorum ki, Kırıkkale'nin bunu yapabilecek potansiyeli mevcuttur. Bir şehrin kalkınmasının önündeki en büyük engel, sadece bir iki avantajına takılıp kalmaktır. Kırıkkale, artık Ankara'ya olan mesafe yakınlığıyla oyalanmamalıdır. Kırıkkale'nin kendi dinamikleri vardır ve bunları doğru kullanarak, yeni bir heyecanla harekete geçirerek, proje üreterek, bu şehir çok daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

Önümüzdeki sürecin Kırıkkale için yeni bir heyecan ve kalkınma dönemi olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Ben, bu inançla geldim. Bu şehrin kalkınmasına, huzuruna, eğitimine, bu ülkeye katkı sunacak her proje için kapılarımız sonuna kadar açıktır. Elbette ki bunu yalnız başarmamız mümkün değildir. Bunu hep birlikte başaracağız. Makamlar gelir geçer, bizler gideriz başkaları gelir. Önemli olan hayırla yâd edilecek işler bırakmak ve insanların gönlünde yer edinebilmektir" diye konuştu.