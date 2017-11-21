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21 Kasım 2017 17:13

Kırıkkale’ye 1 milyar dolarlık enerji üssü

Kırıkkale’ye yapılan ve 1 milyar dolara mal olan Kombine Çevrim Enerji Santrali, Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 2,5’ini karşılayacak.

Kırıkkale’ye 1 milyar dolarlık enerji üssü

21 Kasım 2017 17:13


Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Kılıçlar Belediyesi sınırları içerisine yapılan Kombine Çevrim Enerji Santralinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yoluyla katılımıyla gerçekleşti. Yapılan santral ile doğalgaz üzerinden elde edilen enerji ile ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 2,5’inin karşılanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sırasında yaklaşık bin megavat güce sahip yatırımın önemine dikkat çekti ve ülke için hayırlı olmasını diledi.


ACWA Power ve Samsung C&T ortaklığıyla yapılan 1 milyar dolarlık yatırıma dair açıklamalarda bulunan ACWA Power Türkiye CEO’su Abid Hussaim Malik, “Çok yüksek kaliteli ve çok yüksek etkinliğe sahip bir tesis inşa ettik. Bunu ancak tabi yerel ortaklarımızın başarısıyla gerçekleştirebilirdik. İnşaat sırasında iki binden fazla mühendis bu tesiste çalıştı. İnşaatı tamamlamak için şu anda da operasyona başladığımız günden beri son derece verimli bir çalışma yürütüyoruz” dedi.


Ayrıca düzenlenen açılış törenine Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, NOMAC Türkiye Genel Müdürü Kürşat Büyüktuğrul, ACWA Power Genel Müdürü Thamer Al Sharhan katıldı.




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