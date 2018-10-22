Kırıkkale'ye 15 yılda 87 milyonluk sağlık yatırımı

Kırıkkale'ye 2003 yılından itibaren 87 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından basına yönelik düzenlenen kahvaltı programında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Tiftikçi, 2003 yılından itibaren sağlık alanında yapılmış ve halen devam eden projeleri projeler hakkında bilgi vererek, Kırıkkale'ye 87 milyon 664 bin 700 liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

Çiftçi, "Kırıkkale'de 16 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcut olup, 32 adet tam donanımlı ambulans, 1 adet tam donanımlı 4x4 kar paletli ambulans, 1 adet 4 sedyeli ambulans, 1 adet obez ambulansı, 2 adet motosiklet ambulansı ile hizmet verilmektedir. Ayrıca özel ve diğer sağlık kuruluşlarında da 14 adet ambulans ile hizmet veriliyor" dedi.

Çiftçi, konuşmasında şu bilgileri verdi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 1 müdür, 4 başkan, 4 başkan yardımcısı, 6 uzman, 2 avukat, 1 diş hekimi, 2 eczacı, VHKİ ve diğer personellerimizle birlikte toplamda 354 aktif personel ile hizmet veriyor. İlimizde 2002'den bu zamana kadar ambulans sayısı yaklaşık 7 kat İstasyon sayısı ise 3 kat artmıştır. Toplam 10 doktor, 26 sağlık memuru, 25 şoför, 53 paramedik, 158 ATT ve 12'de diğer olmak üzere 284 personel bulunuyor. Ayrıca ilimizde 6'sı hekim olmak üzere 96 UMKE personeli ve 2 adet UMKE aracı bulunuyor. İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Diş Hastanemizde 127 uzman hekim, 127 pratisyen hekim, 29 diş hekimi, 731 ebe-hemşire, diğer personel (taşerondan kadroya geçen, yardımcı sağlık personeli, VHKİ, memur) olmak üzere toplam 2371 personel ile vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunma amacındayız. 2002'den bu yana Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarımızda görev yapan toplam insan gücü sayısı yaklaşık 1,4 kat artmıştır. Tıp Fakültesi, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Özel hastaneye, 112 Acil sağlık hizmetleri ambulansları ile 2018 yılı içerisinde şuana kadar toplam 22 bin 287 hasta taşınmıştır. 112 ambulanslarımızın ilk 0-10 dakikada kentsel vakaya ortalama varış süresi yüzde 96, ilk 0-30 dakikada kırsal vakaya ortalama varış süresi yüze 98'dir. Sağlık Müdürlüğü tarafından 245 kişiye sertifikalı ilkyardım eğitimi, 920 bilgilendirme ve 112 tanıtımı eğitimi verilmiş olup ‘Yaşama Yol Ver' projesi kapsamında 2 bin 748 kişiye eğitim verilmiştir."