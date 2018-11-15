Kırıkkale'ye Lavanta Vadisi

Kırıkkale'de Lavanta Vadisi adı altında oluşturulan 25 dönümlük araziye 18 bin adet lavanta fidesi dikildi. İlkbaharda yapılacak hasat sonrasında kurulacak tesiste lavanta yağı elde edilecek. Yağın litresini ise 150 avrodan satışı yapılarak ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca lavanta balı üretimi de yapılacak.

Balışeyh Kaymakamlığı tarafından Işıklar köyü mevkisinde Kırıkkale-Samsun karayolu güzergahında 25 dönümlük araziye 18 bin adet lavanta fidesi dikildi. İlkbaharda yapılacak hasat sonrasında kurulacak Distilasyon Merkezinde üretilen yağların litresi, 150 avrodan satışı yapılarak ekonomiye katkı sağlanacak. Lavanta Vadisi için hazırlanan ve 5 etaptan oluşan projede Köylü Pazarı, mescid, çeşme, şadırvan, kamelyalar ve ağaçlandırma çalışmaları gibi çeşitli sosyal aktiviteler de yer alacak. Ayrıca lavanta balı üretimi de yapılacak olan vadi çiftçiler için örnek bir proje olacak. 43 ilin geçiş noktasında insanların dinlenip, zaman geçirebileceği vadide lavantaların oluşturacağı kartpostallık görüntüleri ile cazip hale gelmesi hedefleniyor. Sürücülerin dikkatini çekmesi amacıyla alandaki hurda olan araç, Lavanta Vadisi yazılı Türk bayrağı takılarak görsellik oluşturuldu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "İnsanlar yolda giderken durup rahatlayacakları, o güzel kokuyu alacakları toprakla hemdem olacakları, hem de Kırıkkale'nin de tanıtımını oradan geçerken de bir çay içmiştik diye gittikleri yerde anlatacakları fotoğraf karelerinde yer alacak ömür boyu olarak kalacak anı oluşturacak alanlar. Bu mekanlar inşallah çoğalır. Ben tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

"Lavanta yağının litresi 140-150 avro civarından satılacak"

Çiftçilere örnek olarak göstermek amacıyla Lavanta Vadisi'ni kurduklarını ifade eden Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, "Lavanta bitki olarak şöyle bir bitki: Çok değerli bir bitki. Özellikle lavantanın yağı çok önemli kozmetik sanayide, kimyasal sanayide kullanılıyor. Yağı da çok kıymetli. Litresinin yaklaşık 140 - 150 avro civarında olduğu söyleniyor. Geçen seneki fiyatlar baza alındığında bu şekilde düşünüldüğü zaman biz istiyoruz ki; alternatif bir üretim bitkisi de olsun ve çiftçilerimize böyle bir bitki var gelin ekin demek yerine bakın biz ektik oluyor yetişebiliyor, demek istiyoruz. Bir demonstrasyon alanı olarak da aslında projemizin o şekilde bir yönü var. Çiftçilerimizde bunun ekiminin, dikiminin yaygınlaştırılması için örnek alacaklar. Alternatif bir ürün olarak ilçemize ekonomik bir katkı sağlayacak" dedi.

"Lavanta balı üretimi yapacağız"

Projenin çok yönlü olduğunu ve hem görselliğinden hem de ekonomik boyutundan faydalanacaklarını belirten Kaymakam Öztürk, şunları kaydetti:

"Lavantanın biz hem görselliğinden hem ekonomik boyutundan faydalanıyoruz. Bu alana yapılacak diğer projelerimizi desteklemesi yönünden de yaralanıyoruz lavantanın nasıl? Buraya biz lavantaya rağbet gösteren insanları buraya çektikten sonra buraya bir talep oluşturduktan sonra Buraya Köylü Pazarı kuracağız. Zaten yol kenarı insanlar lavantayı görecek ve çiftçilerimizin ürettiği organik burada sergileme ve satma imkanı olacak. Köylü Pazarı bu tesislerden bir tanesi olacak. Mescidi, çeşmesi, bir diğer boyutu; biz arıcılığı da geliştirmek için bu projede arılara da hitap edeceğiz nasıl? Lavanta balı da çok kıymetli bir ürün. Lavanta balı yetiştirmek adına da daha sonrasında arazimizin adına işte ıhlamur, sedir, akasya gibi arıların bal yapma da kullanacağı ağaçlar ile destekleyeceğiz. Bu şekilde projemizin bir başka etabı da arıcılık olacak, lavanta balı üretimi olacak."

"Köylü Pazarı kuracağız ekonomiye katkı sağlayacağız"

Projenin 5 etaptan oluştuğunu kaydeden Öztürk, "İlk etabının buranın lavantaların dikimi, ağaçlandırılması ve lavanta vadisi haline getirilmesi. İkinci etabımız; mescit, çeşme, kamelya, şadırvan gibi sosyal alanların oluşturulması. Üçüncü etabımız; arıcılığın geliştirilmesi adına yapacağımız faaliyetler. Dördüncü etabımız; Köylü Pazarının kurulması. Beşinci etabımız da; biz lavanta bitkisini yeteri kadar üretimini ve çiçek alımını sağladığımız zaman çiftçimiz de buna kabul gördüğü zaman Distilasyon Merkezi yani lavanta yapı üretim merkezi en son etap olarak ta bunu planlıyoruz. Projemiz genel yapılarla tamamlandığı zaman burası hem doğal güzellik açısından, görseli olan, ilçe ekonomimize de istihdam açısından ve üretim, satış çiftçimizin üretimi açısından bir çok alanda çok yönlü proje olarak hayata geçecek" diye konuştu.