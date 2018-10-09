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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak Zap Bölgesi’nden güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan askerin Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör olduğu öğrenildi.

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak Zap Bölgesi'nden güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan askerin Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör olduğu öğrenildi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından PKK'lı teröristler tarafından 2 adet güdümlü füze atılması sonucu 1 asker şehit olmuş, 3'ü asker 4 kişi de yaralanmıştı.


Şehit olan askerin Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör olduğu ortaya çıktı. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi.

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