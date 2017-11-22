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22 Kasım 2017 11:38

Kış geldi, mont satışları arttı

Kış mevsiminin kendisini daha yakından hissettirmesiyle Kırıkkale halkının kışlık mont alışverişine olan ilgisi artış gösterdi.

Kış geldi, mont satışları arttı

22 Kasım 2017 11:38


Kırıkkaleli konfeksiyoncu Fikri Fırat, şu anki kışlık mont satışından memnun olduklarını dile getirdi. Sıcaklık değerlerinin düşmesinin insanları, üşümemek için kışlık montlara yönelttiğini belirten 40 yıllık deneyime sahip hazır giyim satıcısı Fırat, ilerleyen günlerde bu ilginin muhtemelen devam edeceğini ifade etti. Özellikle Uzak Doğu’dan gelen kalitesiz ürünler konusunda uyarılarda bulunan Fırat, bazı naylon ürünlerin içeriğinin insanı sıcak tutmak için yeterli olmadığını ifade etti. Fikri Fırat, vatandaşların kışlık mont alırken Türk Malı kaşe veya kapitone ürünleri tercih etmesinin daha yerinde olduğunun altını çizdi.


Piyasada kışlık montlar, 80 lira civarından başlayarak yükselen rakamlarda satışa sunuluyor.




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