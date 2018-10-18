Kitap fiyatları artınca ikinci ele ilgi arttı

Kırıkkale'de bir sahaf, vatandaşların ve öğrencilerin son günlerde artan kitap fiyatlarından dolayı ikinci el kitaplara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kırıkkale'de Hürriyet Caddesi üzerinde 100 binden fazla kitapla 22 yıldır hizmet veren bir Fırat Taştan, vatandaşların ve öğrencilerin son günlerde artan fiyatlardan dolayı ikinci el kitaplara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Taştan, "İkinci el kitapları alıyoruz, satıyoruz, takas ediyoruz, kiralama işlemi var. Piyasada etiket fiyatı yüksek olan kitapları halkımız yarı fiyatından daha az ücret ödeyerek bizden alıyorlar. Kiralama işleminde de vermiş olduğu paranın miktarının yüzde 60'ını tekrar geri iade ediyoruz. Hem ikinci el kitapların değerlendirilmesi açısından hem kiralanıp tekrar başkası tarafından okunması açısından halkımıza hizmet ediyoruz. Bundan biz de kar ediyoruz. Onlar da faydalanmış oluyorlar. İyi bir hizmet verdiğimize inanıyoruz. Bizim bu dükkanın dışında depolarımız da var. Toplam 100 bin çeşit kitabımız var" dedi.

Özel bir dershanede tarih öğretmenliği yapan Şevket Özsoy, "Ben de bir öğretmen olarak buranın müdavimiyim. Aradığımız her türlü kitabı bulma imkanımız oluyor. Burası Kırıkkale için büyük bir imkan. Ben öğretmen olmam hasebiyle bütün öğrencilerimize burayı tavsiye ediyoruz. Lise dengi öğrencilerden tutun da üniversite öğrencilerim bile burada bulabileceği kitaplar var. İstifade edeceği yayınla var. Hem bu manada vatandaşımızın ucuz kitap bulma imkanını gidermiş oluyorlar. Öte yandan hem kitap okuma alışkanlığını kazandırmış oluyor gençlere" diye konuştu.

Lise öğrencisi Aydın Ege, "Bazen bütçemiz yetmiyor. Genellikle her öğrencide para bulunmuyor. Maddi durumu iyi olmayan insanlar var. Ben kendim ikinci el kitap alıyorum. Fiyatı uygun. Bu sayede daha fazla kitap okuma fırsatım oluyor. Kitaplara daha bir bağımlılığım oluyor. O yüzden burayı tavsiye ederim. Arkadaşlara ve buraya gelip kitap almalarını öneriyorum. Okumalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Davut Bal ise "Kitapların fiyatı bir ve hepsi de okunabilir kitaplar. Yani insanın okuyası geliyor" ifadelerini kullandı.