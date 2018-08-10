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10 Ağustos 2018 20:03

Kızılırmak’a atlayan genç boğuldu

Kırıkkale’de köprüden Kızılırmak Nehri’ne atlayarak intihar girişiminde bulunan gencin 3 saat sonra cesedine ulaşıldı.

Kızılırmak’a atlayan genç boğuldu

10 Ağustos 2018 20:03

Genç, atlamadan önce cüzdanını köprüye bıraktı.


Olay, Kırıkkale’nin Bahşili Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (27), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köprünün demir korkuluklarından Kızılırmak Nehri’ne atlayarak intihar girişiminde bulundu.


Köprüden atlayan genci gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisler Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine hemen gelen ekipler suda kaybolan M.Y.’yi bulmak için arama çalışmalarına başladı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı olayı haber aldıktan sonra Bahşili ilçesine gelerek son durum hakkında İtfaiye Müdürü Koray Arslan’dan bilgiler aldı.


Olay yeri polis ekipleri şahsın atladığı yerde korkuluğun kenarında taşın altına konulmuş bir cüzdan buldu. Cüzdanın içinden bir kimlik ve kredi kartı çıktı. Polisler, M.Y. isimli kimliğin atlayan şahsa ait olup olmadığını öğrenmek için araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonrasında nehre atlayan M.Y.’nin kimliği olduğu tespit edildi.


Baraj kapaklarının kapatılması sonrasında 3 saatlik arama çalışmalarının ardından Su Altı Arama Kurtarma ekipleri suyun içinde şahsı ölü olarak buldu.




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