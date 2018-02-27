KKÜ’de teknoloji merkezine akreditasyon

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜBTUAM) biyouyumluluk, çevre analiz, petrol analiz, makine ve malzeme alanlarında yapılmakta olan araştırma ve ölçümlerin uluslararası geçerliliğe sahip olan akreditasyon sertifikasını almak için gereken şartları sağladığı belirlendi. TÜRKAK tarafından KÜBTUAM’a verilecek olan “TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” akreditasyon sertifikası belgesinin gelecek ay içerisinde düzenlenecek bir törenle teslim edileceği belirtildi.

Kalkınma Bakanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler kapsamında kurulan KÜBTUAM bünyesindeki AR-GE alt yapısı ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duyulan test ve ölçüm istekleri karşılanıyor. “TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” akreditasyon sertifikası belgesinin alınmasının bütün bilimsel araştırmaların ve deneylerin uluslararası alanda kabul görmesinin ulusal ve uluslararası projeleri yürütme potansiyelini artıracağı düşünülüyor.