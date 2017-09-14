KOBİGEL Projesi’nin tanıtımı Kırıkkale KOSGEB binasında düzenlenen toplantıyla yapıldı. Toplantıda KOSGEB Kırıkkale İl Müdürü Ali Sevinç, katılımcılara hazırladığı sunum ile projenin detaylarını ve başvuru koşullarını anlattı. Yaşanılan 4. Sanayi Devrimi çağına sanayicilerin ayak uydurması, üretimdeki dijitalleşmenin artırılması, üretim ve bilgi alt yapısında iyileştirmeleri sağlamak için imalat endüstrisindeki KOBİ tanımına uyan işletmecilere destek gibi amaçlarla hazırlanan KOBİGEL projesi, 2015 yılından bu yana KOSGEB tarafından uygulanıyor. Oluşturacağı projelerle KOSGEB’e başvuran işletmelerden desteklenmeye değer bulunanlara KOBİGEL ile 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar da geri ödemeli kredi desteği sağlanacak. KOBİGEL için oluşturulacak proje başvurusu içi son tarih 20 Eylül. Proje ile ilgili detaylı bilgi KOSGEB’in web sitesinden veya il müdürlüklerinden alınabilir.

Ayrıca düzenlenen toplantıya AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ve Kırıkkaleli işletmeciler katıldı.