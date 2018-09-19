Köprülü Kavşak çalışmasında son aşama

Köprülü Kavşağı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Saygılı, mevcut durum hakkında bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Kırıkkale'nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacağını ifade eden Başkan Saygılı, “Şehrimizi ortadan ikiyi bölen ve bu sorunu çözümü için yapılan projenin şehrimize hayırlı olsun. Millet Bulvarı üzerinde devam eden Köprülü Kavşak çalışmaları asfalt kaplama çalışmaları ve çevre düzenlemesinin ardından Kırıkkaleli hemşehrilerimizin hizmetine açılacak. Kırıkkaleli hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadığı şehir olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarda son aşamaya gelen Köprülü Kavşak projesi inşallah kısa zamanda hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.