Kore gazisine veda

89 yaşındaki Kırıkkaleli Kore Gazisi Necati Filiz’in vefatı ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Kore Gazisi Filiz’in cenaze töreni Merkez Nur Camisi’nde düzenlendi. Düzenlenen cenaze töreni ile Kore Gazisi Necati Filiz son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında tören mangasının selamladığı Filiz, Yahşihan Mezarlığında toprağa verildi.
Ayrıca, cenaze törenine Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak katıldı.