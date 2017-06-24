Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:42

Kore gazisine veda

Kırıkkale’nin eski milletvekillerinden Hacı Filiz’in babası Kore Gazisi Necati Filiz’in cenazesi defnedildi.

Kore gazisine veda

24 Haziran 2017 14:42


89 yaşındaki Kırıkkaleli Kore Gazisi Necati Filiz’in vefatı ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Kore Gazisi Filiz’in cenaze töreni Merkez Nur Camisi’nde düzenlendi. Düzenlenen cenaze töreni ile Kore Gazisi Necati Filiz son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında tören mangasının selamladığı Filiz, Yahşihan Mezarlığında toprağa verildi.


Ayrıca, cenaze törenine Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!