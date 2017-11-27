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27 Kasım 2017 11:49

‘Kötülüklere Değil Bize Sarıl’ Letonya’da

Kırıkkale ile Avrupa’yı buluşturan ‘Kötülüklere Değil Bize Sarıl Projesi’nin Letonya değerlendirme toplantıları yapıldı.

‘Kötülüklere Değil Bize Sarıl’ Letonya’da

27 Kasım 2017 11:49


Uyuşturucu, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklara gençlerin yönelmemesini ve kurtulmasını sağlamak için oluşturulan Erasmus+ Projesi olan ‘Kötülüklere Değil Bize Sarıl’ (Hugs Not Drug) Projesi’nin paydaş ülkelerdeki etkinlikleri değerlendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda proje ortağı Letonya’nın Daugavpils kentinde proje ekibi analiz toplantısı düzenledi.


Düzenlenen analiz toplantısında, Kırıkkale’de ve eş zamanlı olarak 4 ülkede bağımlılık oranları, bağımlılığın sebepleri, alkol, sigara ve hap gibi maddelerin yaş grupları üzerine etkilerini içeren geniş kapsamlı anketlerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi sağlandı. Öğrenci anketinin yanı sıra bağımlılıkla ilgili öğretmen ve ailelerine uygulanan anketlerin sosyolojik açıdan çıkan sonuçları ülke koordinatörleri tarafından açıklandı. Proje Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz, anket verilerine hugsnotdrugs.eu adresinden ulaşılabileceğini söyledi. Toplantıda ayrıca, öğrenci velilerine verilecek ‘bağımlılığa karşı, ilk önlem’ başlıklı kitapçık üzerine çalışıldı.


Proje toplantısının ardından, iyi örneklerin paylaşımı için şehirdeki başarılı okullar ziyaret edilerek bağımlılıkla ilgili yürütülen lokal projeler hakkında bilgi alındı. Sonrasında da 4 ülkenin proje eğitim delagasyonları, Daugavpils Şehir Polis Emniyet Müdürlüğünün davetlisi olarak kurum ziyareti yaptı ve proje ekipleri, okul ve çevrelerinde yürütülen bağımlılığa karşı farkındalık çalışmaları hakkında bilgilendirildi.




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