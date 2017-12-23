Köy derneğinden Kudüs tepkisi

Birleşmiş Milletler tarafından da uygun görülmeyen ABD Başkanı Trump’ın Kudüs açıklamalarına yönelik Kırıkkale’nin merkez ilçeye bağlı Ahılı Köyü Derneği üyeleri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplanarak İsrail’i ve Amerika’yı protesto ettiler. İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmak istemesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylediler.

Köylüler adına açıklamalarda bulunan iş adamı İdris Aykul, “Burada toplanma amacımız, ilk kıblemiz Mescidi Aksa’nın bulunduğu Kudüs’ün sözde dünya lideri pozisyonunda olan hak ve adaletten nasibini almamış ABD yönetimi tarafından işgalci bir avuç soytarılara yani İsrail’e başkent yapma isteğini ve girişimini protesto etmek maksatlıdır. Tarih boyunca ecdadımız dünyanın neresinde bir zulüm, bir haksızlık varsa, zulme razı olmamış ve zulmü karşısında olmuşlardır. Siyonistler ve Evanjelistler bilsinler ki Kudüs, İslam dünyasının göz bebeği haklı davası, meşru sancağı, manevi tacıdır. Bütün dünya zulme sessiz kalsa bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti zulme sessiz kalmaz ve razı olmaz. Zalimi asla sevmez ve desteklemez. Bu duygu ve düşüncelerimizi değerli köylülerimiz adına, siz basın mensupları aracılığıyla tüm cihana duyurmayı bir borç biliyoruz" dedi.